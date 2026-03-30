Kuşadası ve Nazilli'de aranan 2 şahıs yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y. (31), Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde yakalandı. Kuşadası ilçesinde ise "Kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 22 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (62), jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.