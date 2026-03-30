İstanbul'da zincirleme kaza: Şehit olduğu söylenen polis memuru hayata geri döndü

Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde polisleri taşıyan servis aracının da aralarında olduğu zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler Bağlantı yolunda meydana geldi. Polisleri taşıdığı öğrenilen 34 LHU 912 plakalı servis aracı ile 34 EYG 499 plakalı otomobilin karıştığı kaza yaptı. Servis minibüsü bariyerlere çarparak durabilirken otomobil refüje düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KAZADA MUCİZE: SON ANDA GERİ DÖNDÜ

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"30.03.2026 Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracı, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir - Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarpmıştır.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 1 polisimiz hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 17 polis memurumuz ise yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür.

Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir."