İstanbul'da zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu 16 polis memuru yaralandı

Kazanın meydana geldiği bölgedeki hava ve yol koşullarına dikkat çeken Ramazan Almaçayır, " İstanbul'da sabahın erken saatlerine kadar devam eden yoğun bir yağış vardı, muhtemelen bu durum yollarda bir kayganlık oluşturdu." sözleriyle kaza sebebine yönelik ilk tahminleri paylaştı. Henüz kesin nedenin belirlenemediğini ifade eden Almaçayır, "Henüz tam nedeni belirlenememekle birlikte Başakşehir bağlantı yolunda polis ekiplerini taşıyan bir servis aracı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı." ifadelerini kullandı.

İstanbul, güne Kuzey Marmara Otoyolu'ndan gelen acı bir haberle başladı. Sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan polis servis aracı bariyerlere çarparak devrildi. Feci kazada bir polis memurumuz şehit olurken, biri ağır 16 polis memuru da yaralandı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, olayın detaylarını ve bölgedeki son durumu aktardı.

ACI HABER: BİR POLİS MEMURUMUZ ŞEHİT OLDU

Kazanın bilançosuna dair detayları paylaşan Almaçayır, "Maalesef bu feci kaza neticesinde bir polis memurumuz şehit oldu, biri ağır olmak üzere 16 polis memurumuz da yaralandı." dedi. Yaralıların hızla hastaneye sevk edildiğini belirten Almaçayır, "Yaralı polislerimizin hemen çevredeki hastanelere kaldırıldığını ve ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü belirtelim." sözleriyle son durumu aktardı.

ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Olay yerinden gelen görüntüleri değerlendiren Ramazan Almaçayır, "Görüntülerden ve gelen bilgilerden anlaşıldığı üzere birkaç araç daha bu kazaya karışmış durumda, yani bir zincirleme kaza söz konusu." ifadelerini kullandı. Otoyoldaki trafik akışına da değinen Almaçayır, "Kuzey Marmara Otoyolu çok şeritli bir yol olduğu için trafik akışı şu an diğer şeritlerden kontrollü bir şekilde devam ediyor." diyerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.