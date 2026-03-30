İnci kefalleri Van İl Jandarma Komutanlığı'na emanet

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin üreme dönemi dolayısıyla 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanacak olan 3 aylık av yasağında balıklar bu yıl da jandarmaya emanet.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç ederek akıntıya karşı uçarcasına ilerleyen inci kefali için koruma kalkanı devreye giriyor. 15 Nisan'da başlayacak olan av yasağına sayılı günler kala, jandarma ekipleri göl çevresinde ve akarsu ağızlarında nöbet tutmaya hazırlanıyor. Doğanın en muazzam yolculuklarından birine hazırlanan inci kefallerinin, kaçak avcıların hedefi olmaması için Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler teyakkuza geçiyor.



Uzun yıllardır inci kefali ve Van Gölü ile ilgili bilimsel çalışmalar yapan Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş'tan İnci kefali üreme göçüne sayılı günler kala, Van İl Jandarma Komutanlığınca yıllardır yürütülen inci kefali koruma çalışmalarının özeti niteliğinde önemli bir paylaşım geldi. Van Gölü'nün endemik türü olan İnci kefali, her yıl olduğu gibi bu yıl da jandarmanın koruması altında üreme yolculuğuna hazırlanıyor. Paylaşımda, "Van'da görev yapan İl Jandarma Komutanları değişse de değişmeyen tek bir gerçek var: İnci kefaline gösterilen hassasiyet. Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, bu kararlılığın yeni sezonda da devam edeceğini ortaya koydu. İlçe komutanlarının da katılımıyla yapılan değerlendirmede, geçtiğimiz sezonun sonuçları masaya yatırılırken, kaçak avcılıkla mücadelede alınacak yeni tedbirlerin de ele alındı" dedi.



Yapılan toplantının verimli geçtiğini sözlerine ekleyen Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş; "Her yıl Nisan- Temmuz ayları arasında Van Gölü'nün tuzlu sodalı sularında yaşayan inci kefallerinin üremek için göle dökülen akarsulara doğru üreme göçü gerçekleştirmektedir. Bu göç bölgede binlerce insanın geçim kaynağını oluşturan inci kefalinin neslinin devamlılığı için hayati öneme sahiptir. İnci kefalleri akıntıyla, martılarla ve birçok zorlukla baş etmesine karşı yenemedikleri tek unsur kaçak avcılardır. Geçmişte Prof. Dr. Mustafa Sarı tarafından başlatılan koruma çalışmaları ile yok olmaktan kurtarılan inci kefallerinin bu günlere jandarmanın koruması altında geldi" ifadelerine yer verdi.