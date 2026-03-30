Giresun'da otomobille çarptığı çocuğu ağır yaralayan sürücü tutuklandı

Giresun'un Görele ilçesinde otomobille çarptığı çocuğun ağır yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Kazanın ardından polis ekiplerince yakalanan sürücü A.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sürücü, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan kazada ağır yaralanan T.T'nin, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.



OLAY



Görele ilçesinden Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Görele köprüsü mevkisinde T.T'ye (17) çarpmış, ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınmıştı.



Bu arada, yaralı T.T'nin, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti.