Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Günü'nde gıda israfı uyarısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı sıfatıyla, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla bir video mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında gıda israfının yüzde 60'ının evlerde gerçekleştiğini söylerken "Bizler biraz dikkat, biraz farkındalık ve küçük davranış değişiklikleriyle pekala bu büyük israfın önüne geçebiliriz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan da projeye destek verdiğine yönelik paylaşım yaparken "İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık projesi, hem çevreye hem de ekonomiye devasa katkılar sağlamaya devam ediyor.

EMİNE ERDOĞAN'DAN GIDA İSRAFI UYARISI

Emine Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün dördüncü yılı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, bu yılki temanın "gıda israfı" olarak belirlendiğini belirterek, küresel açlıkla mücadele ve kaynakların verimli kullanımı konusunda dayanışma çağrısında bulundu.

Erdoğan, mesajında, Sıfır Atık vizyonunun küresel bir harekete dönüşmesine katkı sağlayan büyükelçiliklere, Birleşmiş Milletler (BM), BM Çevre Programı (UNEP), BM Habitat ve tüm sıfır atık gönüllülerine şükranlarını sundu.

"DÜNYADA HER 12 KİŞİDEN BİRİ KRONİK AÇLIK RİSKİ ALTINDA"

Sıfır atık hareketinin bu yılki odak noktasının gıda israfı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, dünyadaki çarpıcı açlık verilerine dikkati çekti. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Bugün dünyada 673 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor. Her 12 kişiden biri kronik açlık riski altında yaşamını sürdürüyor. Bu nedenle istedik ki çöpe attığımız her yiyeceğin ardında oluşan zincirleme etkiler fark edilsin ve bu gidişata hep birlikte dur diyelim.

GAZZE VE MAZLUM COĞRAFYALARA VURGU

Gıda israfıyla mücadelenin sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda bir insanlık vazifesi olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, israf edilen her lokmanın ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğunu belirtti.

Erdoğan, gıda israfına karşı sergilenecek duyarlılığın; Afrika'dan Asya'ya, Gazze'den pek çok coğrafyaya kadar açlık sınırında yaşayan insanların yanında yer almak anlamına geldiğini kaydederek, "Açlıkla ölüm arasındaki o korkunç sınırda yaşayan kardeşlerimizin yanında yer alabileyim." mesajını verdi.

"2,3 MİLYAR TON GIDA TÜKETİLMEDEN KAYBEDİLİYOR"

Emine Erdoğan, şöyle devam etti;

Ne acıdır ki dünyada 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısı açlıktan kaynaklanıyor. Nice çocuk büyüyemeden, güzel bir gün göremeden hayata veda ediyor. Halbuki küresel ölçekte israf edilen gıdanın sadece dörtte birini kurtarabilsek dünyadaki açlığa son verebiliriz. Dünyada her yıl 5.8 trilyon tabak yemeğe eş değer 2,3 milyar ton gıda tüketilmeden kaybediliyor.

"GIDA İSRAFININ YÜZDE 60'I EVLERDE GERÇEKLEŞİYOR"

Ziyan edilen her bir lokmada hayatı o lokmaya bağlı insanların hakkı var. Savaş bölgelerinde açlık ve susuzluktan kıvranan insanların yakarışları var. Unutmayalım ki gıda kaybının ve israfının faturasını tüm insanlık birlikte ödüyor. Küresel sera emisyonlarının yüzde 8 ila 10'unun sebebi gıda kaybı ve israfıdır. Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre gıda israfının yüzde 60'ı evlerde gerçekleşiyor. Demek ki bizler biraz dikkat, biraz farkındalık ve küçük davranış değişiklikleriyle pekala bu büyük israfın önüne geçebiliriz.

Nitekim 2017 yılında başlattığımız Sıfır Atık projesinde bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler bize gösterdi ki davranış değişikliği en güçlü çevre ve iklim politikasıdır. Yani sorumlu bir davranış tüm insanlığı ve doğayı halka halka kuşatan bir iyilik dalgasına dönüşebilir. Mesela sadece bir meyveyi çürütmeyerek bile o meyvenin yetişmesi için sarf edilen suyu, enerjiyi ve insan emeğini boşa harcamamış oluruz. Aynı zamanda doğanın kendini yenilemesine fırsat verir, çevre kirliliğinin ve sera gazı emisyonlarının azalmasına katkı sağlarız.

"ADİL BİR DÜNYAYI OMUZ OMUZA KURALIM"

O halde gelin el ele verelim, küçük adımlarla büyük mesafeler kat edelim. Mutfaklarımızı israf merkezleri olmaktan kurtaralım, onları nimete vefa mekanları yapalım. En önemlisi de bereketin kıymet bilmekle arttığını unutmayalım ve çocukların aç kalmadığı adil bir dünyayı omuz omuza kuralım.

BAŞKAN ERDOĞAN: KARARLI ŞEKİLDE DEVAM ETTİRECEĞİZ

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle 2017 yılında kıymetli eşim Emine Erdoğan öncülüğünde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi'nin giderek büyümesi ve güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık. İnşallah geri kazanım oranını 2035 yılında %60'a, 2053 yılında ise %70'e yükseltmeyi hedefliyoruz. İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRÜ FATİH TURAN A HABER'DE

Türkiye sınırlarını aşarak Birleşmiş Milletler tarafından da kabul gören proje kapsamında bugüne kadar 90 milyon ton atık geri dönüştürüldü. A Haber ekibi, Ankara Altındağ'daki Sıfır Atık Eğitim ve Sergi Merkezi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, projenin başarı bilançosunu ve eğitim faaliyetlerini canlı yayında paylaştı.

90 MİLYON ATIK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ: İSRAFI ÖNLEME HAREKETİ

GELECEK NESİLLERE SIFIR ATIK BİLİNCİ

Sıfır atık bilincinin çocuk yaşta aşılanmasının önemine dikkat çeken Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, "Eğitim her şeyin başı, çocuklarımız geleceğimizin teminatı. Bu kapsamda eğitim faaliyetlerini her kanaldan yürütüyoruz. Yerel yönetimler ve belediyelerimiz bu projenin önemli bir parçası." ifadelerini kullandı. Altındağ'daki merkezin önemine değinen Turan, "Burada çocuklarımız periyodik olarak eğitimlere geliyor. Gençlere sadece kuramsal eğitim vermek yerine uygulamalı atölyelerde atıkların nasıl yeni ürünlere dönüştüğünü gösteriyoruz." sözleriyle aktardı.

İSRAFI ÖNLEME VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

Projenin temel felsefesinin israfı önlemek olduğunu vurgulayan Fatih Turan, "Temel prensibimiz aslında atığı minimize etmek ve ihtiyacımız olmayanı tüketmeme bilincini aşılamak. Atık dediğimiz unsurun aslında bir ham madde ve kaynak olduğunun farkına varmalıyız. Döngüsel ekonomi prensipleri çerçevesinde hareket ediyoruz." açıklamasında bulundu.

28 MİLYONU AŞKIN VATANDAŞA EĞİTİM VERİLDİ

Bakanlık olarak yürütülen eğitimlerin ulaştığı rakamları paylaşan Turan, "2017 yılından bu yana geçen süre zarfında 28 milyonu aşkın vatandaşımıza sıfır atık eğitimi verildi. Bu kapsamda 1 milyon 200 binden fazla genç ve çocuğumuza ulaştık. Ortak evimiz olan dünyamızı korumak için kaynaklarımızı en uygun şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

GERİ DÖNÜŞÜMDE DEV BİLANÇO

Geri kazanılan atıkların detaylı dökümünü veren Turan, "Bugüne kadar 90 milyon tonu aşkın atık geri kazanıldı. Bunun yaklaşık 30 milyon tonu kağıt ve karton, 10 milyon tonu plastik, 3,5 milyon tonu cam, 9 milyon tonu metal ve 30 milyon tonu organik atıklardan oluşuyor. Organik atıklardan kompost marifetiyle gübre üreterek ekonomiye geri kazandırıyoruz." şeklinde konuştu. Turan, projenin her geçen yıl daha da büyüyerek çevre kirliliğinin önüne geçtiğini belirterek sözlerini noktaladı.

