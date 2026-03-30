Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Günü'nde gıda israfı uyarısı

Erdoğan, mesajında, Sıfır Atık vizyonunun küresel bir harekete dönüşmesine katkı sağlayan büyükelçiliklere, Birleşmiş Milletler (BM), BM Çevre Programı (UNEP), BM Habitat ve tüm sıfır atık gönüllülerine şükranlarını sundu.

Emine Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün dördüncü yılı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, bu yılki temanın "gıda israfı" olarak belirlendiğini belirterek, küresel açlıkla mücadele ve kaynakların verimli kullanımı konusunda dayanışma çağrısında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık projesi, hem çevreye hem de ekonomiye devasa katkılar sağlamaya devam ediyor.

"DÜNYADA HER 12 KİŞİDEN BİRİ KRONİK AÇLIK RİSKİ ALTINDA"

Sıfır atık hareketinin bu yılki odak noktasının gıda israfı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, dünyadaki çarpıcı açlık verilerine dikkati çekti. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

Bugün dünyada 673 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. 2 milyardan fazla insan yeterli ve dengeli beslenemiyor. Her 12 kişiden biri kronik açlık riski altında yaşamını sürdürüyor. Bu nedenle istedik ki çöpe attığımız her yiyeceğin ardında oluşan zincirleme etkiler fark edilsin ve bu gidişata hep birlikte dur diyelim.

GAZZE VE MAZLUM COĞRAFYALARA VURGU

Gıda israfıyla mücadelenin sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda bir insanlık vazifesi olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, israf edilen her lokmanın ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğunu belirtti.

Erdoğan, gıda israfına karşı sergilenecek duyarlılığın; Afrika'dan Asya'ya, Gazze'den pek çok coğrafyaya kadar açlık sınırında yaşayan insanların yanında yer almak anlamına geldiğini kaydederek, "Açlıkla ölüm arasındaki o korkunç sınırda yaşayan kardeşlerimizin yanında yer alabileyim." mesajını verdi.