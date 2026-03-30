Diyarbakır’da aile faciası: Eşini öldürdü akrabasını ağır yaraladı

Diyarbakır’da aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti. Av tüfeğiyle ateş açan M.D., eşinin ölümüne neden olurken bir akrabasını da ağır yaraladı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, ev içinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü.

Olay, Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhsin Dülge ile eşi Özge Dülge ve akrabası A.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhsin Dülge, evde bulunan av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Özge Dülge olay yerinde hayatını kaybederken, A.T. ağır yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından durumu kritik olan A.T., önce Kocaköy Devlet Hastanesi'ne, ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Özge Dülge'nin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli Muhsin Dülge'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.