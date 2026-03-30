Cezaevinden izinli çıkıp 2 kez alkollü yakalanan sürücüye 275 bin TL ceza

Kayseri'nin Talas ilçesinde cezaevinden izinli çıkıp, yaklaşık 2 saat arayla farklı araçlarla 2 kez alkollü yakalanan sürücü U.E.'ye 275 bin TL ceza uygulandı.

Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'nda saat 02.00 sıralarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, plakası öğrenilemeyen U.E.'nin kullandığı aracı durdurdu. Sürücüye yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlendi. U.E.'ye, 'alkollü araç kullanmak' suçundan 25 bin TL ceza uygulanarak, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Öte yandan polis ekipleri, Han Mahallesi Erhan Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri 38 HD 678 plakalı otomobili durdurdu. Yaklaşık 2 saat önce denetim noktasında alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan U.E. olduğu tespit edilen sürücüye, '2'nci kez alkollü araç kullanmak', 'sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanmak' suçlarından 250 bin TL ceza uygulandı. Ayrıca sürücü belgesine 2 yıl 6 ay el konuldu.

Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen U.E.'ye toplam 275 bin TL ceza uygulandı. Polis merkezine götürülen U.E. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.