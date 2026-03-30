Aksaray’da skandal olay! Oğul bıçakladı anne hastanede polise saldırdı

Aksaray’da yaşanan olay, aile içi tartışmanın kısa sürede kanlı bir saldırıya dönüşmesiyle dehşet saçtı. 20 yaşındaki genç, annesinin birlikte olduğu iddia edilen kişiyi defalarca bıçaklarken, hastaneye gelen anne ise polis memuruna tokat attı. Olayda ağır yaralanan şahıs yaşam mücadelesi verirken, anne ve oğlu gözaltına alındı.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre Cumali M., annesinin evine geldiğinde annesi Aslı D.'yi, sevgilisi olduğu öne sürülen 38 yaşındaki Gökhan I. ile birlikte gördü. Kısa sürede büyüyen tartışma kontrolden çıktı. Öfkesine hâkim olamayan genç, eline geçirdiği bıçakla Gökhan I.'ya saldırarak göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı. OĞLU SEVGİLİYİ BIÇAKLADI ANNESİ POLİSİ TOKATLADI KANLAR İÇİNDE KAÇTI, ASANSÖR BOŞLUĞUNDA YIĞILDI Ağır yaralanan Gökhan I., can havliyle evden çıkıp apartman boşluğuna kadar kaçabildi. Ancak daha fazla ilerleyemeden kanlar içinde yere yığıldı. Apartmandan yükselen çığlık ve kavga sesleri üzerine panikleyen vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BIÇAKLI SALDIRGAN YENİDEN SALDIRMAK İSTEDİ Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi apartman içinde yaptı. Ancak dehşet bununla da sınırlı kalmadı. Elinde bıçakla yeniden apartman boşluğuna gelen Cumali M., yaralı şahsa ikinci kez saldırmak istedi. Sağlık ekiplerinin araya girmesiyle yeni bir facia son anda önlendi. Olay yerine takviye polis ekipleri sevk edilirken, saldırgan bu sırada kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.