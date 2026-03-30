Aksaray’da skandal olay! Oğul bıçakladı anne hastanede polise saldırdı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Aksaray’da yaşanan olay, aile içi tartışmanın kısa sürede kanlı bir saldırıya dönüşmesiyle dehşet saçtı. 20 yaşındaki genç, annesinin birlikte olduğu iddia edilen kişiyi defalarca bıçaklarken, hastaneye gelen anne ise polis memuruna tokat attı. Olayda ağır yaralanan şahıs yaşam mücadelesi verirken, anne ve oğlu gözaltına alındı.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre Cumali M., annesinin evine geldiğinde annesi Aslı D.'yi, sevgilisi olduğu öne sürülen 38 yaşındaki Gökhan I. ile birlikte gördü. Kısa sürede büyüyen tartışma kontrolden çıktı. Öfkesine hâkim olamayan genç, eline geçirdiği bıçakla Gökhan I.'ya saldırarak göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı.

OĞLU SEVGİLİYİ BIÇAKLADI ANNESİ POLİSİ TOKATLADI

KANLAR İÇİNDE KAÇTI, ASANSÖR BOŞLUĞUNDA YIĞILDI

Ağır yaralanan Gökhan I., can havliyle evden çıkıp apartman boşluğuna kadar kaçabildi. Ancak daha fazla ilerleyemeden kanlar içinde yere yığıldı. Apartmandan yükselen çığlık ve kavga sesleri üzerine panikleyen vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BIÇAKLI SALDIRGAN YENİDEN SALDIRMAK İSTEDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi apartman içinde yaptı. Ancak dehşet bununla da sınırlı kalmadı. Elinde bıçakla yeniden apartman boşluğuna gelen Cumali M., yaralı şahsa ikinci kez saldırmak istedi. Sağlık ekiplerinin araya girmesiyle yeni bir facia son anda önlendi. Olay yerine takviye polis ekipleri sevk edilirken, saldırgan bu sırada kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Kaçan şüpheli, polis ekiplerinin titiz takibi sonucu kısa sürede yakın bir arazide yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralı Gökhan I. ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Yetkililer, yaralının hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.

HASTANEDE İKİNCİ SKANDAL: ANNE POLİSE TOKAT ATTI

Olayın yankıları sürerken hastanede ikinci bir kriz patlak verdi. Gözaltına alınan Cumali M.'nin annesi Aslı D., oğlunun yanına gelerek polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Oğlunun kelepçelerinin çıkarılmasını isteyen kadın, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında polis memurlarına bağırıp çağırdı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aslı D., bir polis memuruna herkesin ortasında tokat attı. Ne olduğunu anlayamayan polis memuru ve bekçiler, kadına müdahale ederek ters kelepçe taktı ve etkisiz hale getirdi.

ANNE VE OĞLU GÖZALTINDA

Yaşanan olayın ardından anne Aslı D. de oğlu ile birlikte gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen anne ve oğlun ifadeleri alınmaya başlandı. Tokat atılan polis memurunun da kadından şikayetçi olacağı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, hem bıçaklı saldırı hem de hastanede yaşanan polis müdahalesine yönelik süreç titizlikle sürdürülüyor.

