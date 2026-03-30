A.B.İ.'de büyük heyecan: Doğan teslim olmuyor!

Her bölümüyle büyük ses getiren dizi, dramatik yapısı ve çarpıcı olay örgüsüyle dikkat çekerken, karakterlerin derinliği ve hikâyenin temposu da izleyenleri içine çekiyor.

Merakla beklenen yeni bölümüyle A.B.İ., yarın akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak.

12.BÖLÜM ÖZETİ:

Doğan, işlemediği bir suç yüzünden parmaklıklar ardında kalırken, karşısında bu oyunun asıl kurucusu olan Tahir'i bulur. Tahir, oğluna açık bir teklif sunar; ya ona boyun eğip "evlat" olmayı kabul edecek ya da içeride çürümeye razı olacaktır. Ancak Doğan artık korkan değil, savaşmayı seçen taraftadır. Dışarıda ise Çağla, Doğan'ı kurtarmak için zamana karşı bir mücadele verir. Elindeki deliller Doğan'ın masumiyetini kanıtlayabilecek güçtedir, fakat Tahir'in kurduğu düzen bu süreci her an sekteye uğratabilecek kadar güçlüdür. Buna rağmen Çağla geri adım atmaz ve bu savaşı akılla kazanmak için planını kurar.

Öte yandan Tahir, yalnızca Doğan'ı hapiste tutmakla kalmaz; aileyi tamamen kontrol altına almak için yeni hamleler yapar. Mahinur'un özgürlüğüne kavuşması kısa süreli bir umut yaratırken, geçmişin gölgeleri peşlerini bırakmaz. Behram'ın takıntılı yaklaşımı ve Tahir'in gizli planları her anlamda işleri zorlaştırır.