Van'da 5 milyon 800 bin TL'lik gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde durdurulan araçta, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 800 bin TL olan gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube müdürlükleri ve Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Başkale ilçesi Çamlık yol arama ve kontrol noktasında durdurulan araçta arama yapıldı. Araçta piyasa değeri 5 milyon 800 bin TL olan 1050 adet gümrük kaçağı eşya ele geçirildi. Kaçak eşyalar muhafaza altına alınırken, olaya ilişkin V.E hakkında adli işlem başlatıldı