Turgutlu’da sağanak hayatı felç etti! Araçlar mahsur kaldı

Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 01:05 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak, yollarda su birikintilerine yol açtı. Bazı araçlar mahsur kalırken, itfaiye, polis ve belediye ekipleri müdahale etti. Rögar tıkanmaları nedeniyle kapanan yollar açıldı, ilçede zemin katlarda su baskınları da görüldü.