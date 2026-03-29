Ordu'ya yeni bir seyir terası kazandırılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi'nde yapımı sürdürülen seyir terasında çalışmalar devam ediyor.

Geçen yıllarda sahil hattında bulunan 17 katlı binaların yıkılmasıyla kıyıyı vatandaşların kullanımına açan Ordu Büyükşehir Belediyesi, bölgeye kazandırdığı yeni projelerle kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kirazlimanı Mahallesi'nde hayata geçirilen seyir terası projesiyle bölgenin cazibesinin artırılması hedefleniyor. Sıtkı Can Caddesi üzerinde atıl durumda bulunan yaklaşık 300 metrekarelik alanın modern ve estetik bir görünüme kavuşturulacağı projede, kent mobilyaları, oturma bankları, gölgelikler, ağaç altı dinlenme alanları, çöp kovaları ve aydınlatma elemanları yer alacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kirazlimanı Seyir Terası'nın, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği ve manzaranın tadını çıkarabileceği önemli noktalardan biri olması bekleniyor.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yaklaşık 60 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğindeki taş duvarın yapımı tamamlandı. Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı imalatlarına geçileceği bildirildi.