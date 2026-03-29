Kumluca'da hortum seraları vurdu, 10 dönüm alan zarar gördü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına gece saatlerinde hortuma dönüştü. Sarıkavak Mahallesi'nde meydana gelen hortum, bölgedeki seraları olumsuz etkiledi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 dönüm sera alanı zarar gördü. Hortum nedeniyle seralarda yetiştirilen biberlerin büyük kısmı telef oldu.



"CAN GÜVENLİĞİMİZ İÇİN DIŞARI ÇIKMADIK"



Gece saatlerinde yaşanan olayda büyük bir gürültü duyduklarını belirten çiftçiler, can güvenlikleri nedeniyle dışarı çıkamadıklarını ifade etti. Sabah saatlerinde seralarına gittiklerinde zararın boyutunu gördüklerini dile getiren çiftçiler, "Gece hortum oluştuğunu sesten anladık. Can güvenliğimiz için dışarı çıkmadık. Sabah geldiğimizde seramızın yere yattığını gördük, diğer seralarımız da zarar gördü" dedi.