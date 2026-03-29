Kocaeli’de fabrikada korkutan yangın! Alevler geceyi aydınlattı

Başiskele’de raf imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli oldu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde gece saatlerinde çıkan fabrika yangını bölgede büyük korku yarattı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekiplerin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Mahmutpaşa Mahallesi Karamürsel Caddesi üzerinde bulunan raf imalatı yapılan fabrikada çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ya da dumandan etkilenme yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler tarafından inceleme başlatıldı.