Kayseri’de sağlık görevlilerinin yaralı şahısla tütün sınavı

Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi 437. Sokak'ta meydana gelen olayda, M.G. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü; yaşanan arbede sırasında M.G. bacağından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri ise yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ancak M.G., ambulansa alınacağı sırada ekiplerin uyarılarına rağmen tütün yakarak içmeye başladı; ambulansın arka kısmında bir süre daha tütün içmeyi sürdüren yaralı, ancak tütünü bittikten sonra ambulansa binerek hastaneye götürüldü.

Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.