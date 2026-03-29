Erzincan’da müstakil ev alevlere teslim! Canlarını zor kurtardılar
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Erzincan’da müstakil bir evde çıkan yangın korku dolu anlara sahne oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen alevlerin ardından tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Uğur Mumcu Caddesi Özgürlük Mahallesi'nde B.H'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kendi imkanları ve komşularının yardımıyla evden çıkmayı başaran evin sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.