Ehliyeti iptal edilen sürücünün pes dedirten tepkisi: “Beni çekmeyin avukatım”

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Kahveci Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarı'nda alkol denetimi yaptı. Trafik polisleri cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurarak ehliyet kontrolü ve alkol muayenesinde bulundu.

Ehliyeti iptal edilen kadın sürücü kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni çekmeyin, avukatım" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan, plakasız şekilde trafikte seyreden ve denetime takılarak ceza uygulanan bir sürücü ise, plakasını yeni çıkarttığını ve taktırmak için henüz fırsat bulamadığını belirtti.