Ehliyet sınavını geçemeyince komisyon üyesine saldırdılar

Silivri’de direksiyon sınavında başarısız olan sürücü adayı, babasıyla birlikte komisyon üyesine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darbedilen görevli şikayetçi oldu.

"SİZİN ALLAHINIZ YOK MU" DİYEREK SALDIRDILAR"

Silivri Yeni Mahalle'de öğle saatlerinde meydana gelen olayda, direksiyon sınavına giren bir sürücü adayı yeterli puanı alamayarak sınavdan kaldı. Bunun ardından aday ve babası ile komisyon üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle baba ve oğul komisyon üyesine saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganların "Sizin Allahınız yok mu" diyerek görevliye yöneldiği görüldü. Aldığı darbeler sonucu yere düşen komisyon üyesi, saldırganlardan şikayetçi olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.