Ehliyet sınavından kalınca hocaya saldırdı

İstanbul Silivri’de direksiyon sınavından kalan bir aday ve babası, komisyon üyeleriyle tartıştıktan sonra eğitmene saldırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda komisyon üyesi hafif yaralanırken, saldırganlardan şikayetçi olundu.

Silivri Cumhuriyet Parkı'nda ehliyet almak için direksiyon sınavına giren bir genç, iddiaya göre yeterli puanı alamadı. Sınavdan kalan genç ve babası, komisyon üyelerine tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine gencin babası, komisyon üyesine yumrukla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Komisyon üyesi aldığı yumruk darbeleriyle hafif yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren baba oğuldan şikayetçi oldu.