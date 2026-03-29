Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Manisa Kütahya il sınırının bulunduğu Akçakertik mevkiinde kar yağışı ile birlikte sis etkili olurken görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü öğrenildi.

Manisa'nın Demirci ilçe merkezinde sağanak yağmur etkisini sürdürürken, ilçenin yüksek kesimleri olan 1470 rakımlı Akçakertik mevkii, Türkmen Dağı ve Bardakçı Mahallesinde kar yağışı etkili oluyor.



Kar yağışının etkili olduğu bölgeler kısa sürede beyaza büründü. Demirci - Simav karayolu 1470 rakımlı Akçakertik mevkiinde kar yağışı ile birlikte sis etkili olurken, görüş mesafesi zaman zaman 20 metreye kadar düştü.



Yetkililer kar yağışının devam ettiği Demirci - Simav karayolunda gece saatlerinde yollarda buzlanma meydana gelebileceğinden dolayı sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.