Çökmelerin olduğu yol kazalara davetiye çıkarıyor

Adıyaman'ın Sincik ilçesi ile Kahta ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yaşanan çökmeler kazalara davetiye çıkarıyor.

Bölgede etkili olan sağanak yağışların ardından yolda göçük meydana gelirken, ulaşımda risk oluştu. Karayolları ekipleri tarafından çöken bölgeye sıcak asfalt dökülerek geçici onarım yapıldı. Ancak ertesi gün aynı noktada yeniden çökme meydana geldi.



Yolu kullanan sürücüler, kalıcı bir çözüm bulunana kadar bölgede daha ciddi ve güvenli önlemler alınmasını talep etti.