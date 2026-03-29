Çetintepe Barajı'nda doluluk oranı artıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Çetintepe Barajı doluluk oranına ulaşmaya başladı. 460 milyon metreküp su depolama hacmine sahip baraj ile Besni ilçesine bağlı Keysun ve Kızılin ovaları olmak üzere toplam 220 bin dekar tarım arazisinin suyla buluşturulması hedefleniyor.



Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, DSİ 20. Bölge Müdürü Kazım Doğru, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faysal Ergezen ve ilçe protokolü ile birlikte baraj sahasında ve köy evlerinde incelemelerde bulundu.



Yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Algın, proje kapsamında gelinen son durumu değerlendirdi. Savranlı vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Algın, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.



Sulama, içme suyu ve enerji üretimi gibi çok yönlü faydalar sağlaması beklenen barajın bölge tarımına ve ekonomisine önemli katkılar sunması bekleniyor.