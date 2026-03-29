CANLI YAYIN

Çankırı'da feci ölüm! Başına demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çankırı'da başına demir parçası düşen işçi hayatını kaybetti. Ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

İl Özel İdaresi Kırkevler Mahallesi'ndeki yerleşkede temizlik yapan işçi Erol Çetinkaya'nın (47) başına, tadilat yapılan idari binanın üst katından demir parçası düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Çetinkaya, sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çetinkaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın