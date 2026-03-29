Bursa'da kaçak silah atölyesine operasyon

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaçak silah imalatı yapan 1 şüpheli gözaltına alındı. Kaçak silah imalatı ve ticaretini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerince teknik ve fiziki takibin ardından Çeltikköy Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 13 tabanca fişeği, 12 av tüfeği fişeği, 3 tabanca sürgüsü, 6 tabanca kabzası, 14 şarjör, 8 şarjör yayı, 4 şarjör kapağı ile silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen namlu açıcılar, eğe, muhtelif silah parçaları ve matkap uçları ele geçirildi.

Kaçak silah imalatı ve ticaretini yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan F.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.