Bodrum'da metrekareye 50 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Bodrum'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede dün gün boyu aralıklarla devam eden sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle Türkbükü, Mumcular ve Müsgebi mahallelerindeki 6 ev ve depoda su baskını yaşandı.



Bodrum Belediyesi ekipleri, su basan noktalarda tahliye ve temizlik çalışması yürüttü. Ekipler, sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan yoğun su birikintilerinde mahsur kalan 3 aracı kurtardı.



Meteorolojik verilere göre, ilçeye son 24 saatte metrekareye 50 kilogram yağış düştü. Belediyeye bağlı ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.