Batman'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Batman İl Jandarma Komutanlığı, terör suçlarından aranan şahısların adalete teslim edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgilere göre, 27 Mart günü Batman merkezde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K. isimli şahıs, jandarma ekiplerinin takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. M.S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.