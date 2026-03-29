Batman’da FETÖ firarisi yakalandı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Batman'da, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 27 Mart 2026'da kent merkezinde düzenlenen operasyonda, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K. yakalandı.
Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.