Şişli'de korkutan metrobüs yangını!

Detayları aktaran A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Şişli'de metrobüste bir yangın meydana geldi. Yangının çıkış nedeni şu an için bilinmiyor fakat görüntülerde metrobüsün belirli bir bölümünde zaman zaman alevli, zaman zaman da yoğun dumanların olduğunu görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

MOTOR KISMINDAN YÜKSELEN KARA DUMANLAR

Yangının çıkış noktasına dair teknik detaylara değinen Ramazan Almaçayır, alevlerin aracın arka kısmında yoğunlaştığını belirterek, "Metrobüsün muhtemelen motor kısmında bir yanma meydana geldiği anlaşılıyor" şeklinde konuştu. Yangın nedeniyle metrobüs yolunda trafik durma noktasına gelirken, Almaçayır, "Arkadan gelen diğer metrobüslerin de kontrollü bir şekilde durduğunu görüyoruz" diyerek hattaki güvenlik önlemlerine dikkat çekti.

Olayın ihbar edilmesiyle birlikte bölge adeta "sıcak temas" alanına dönüştü. Çok sayıda itfaiye ekibinin kısa sürede ulaştığı noktada alevlere müdahale edildi. Çalışmaların titizlikle sürdüğünü vurgulayan Ramazan Almaçayır, "Bölgeye ekipler sevk edildi. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor" sözleriyle ekiplerin yangını kontrol altına alma çabalarını aktardı.



YAĞMURLU HAVA VE HAFTA SONU FACİAYI ÖNLEDİ

Yangının meydana geldiği saatlerde İstanbul genelindeki hava durumu ve takvimin olası bir izdihamı engellediği belirtildi. Trafik yoğunluğunun düşük olmasının ekiplerin bölgeye ulaşımını kolaylaştırdığını söyleyen Ramazan Almaçayır, "Bugün İstanbul'da havanın yağışlı ve hafta sonu olmasıyla birlikte trafikte, aslında sokağa çıkan vatandaşların sayısının az olması o bölgede trafik akışının fazla yoğun olmadığını da gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.



SEVİNDİRİCİ HABER: CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Alevlerin arasından yükselen dehşet görüntülerine rağmen, olayda herhangi bir can yanmaması teselli kaynağı oldu. Ramazan Almaçayır, "Sevindirici haber; herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bilgisi yok şu an için" ifadelerini kullanarak kamuoyunu rahatlatan bilgiyi paylaştı.