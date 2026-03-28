Polatlı'da gece yarısı çatı katı yangını paniğe neden oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gece saatlerinde çıkan çatı katı yangını mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, Şehitlik Mahallesi Alptürk Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında meydana geldi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe yol açtı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına hızlı şekilde müdahale ederken, güvenlik önlemleri kapsamında bina sakinleri tahliye edildi.



Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürerken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi.