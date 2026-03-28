Haberler Yaşam Haberleri Maltepe’de yaya geçidinde dehşet! Minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Maltepe’de yaya geçidinde dehşet! Minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 17:36 Son Güncelleme: 28 Mart 2026 17:40 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İstanbul Maltepe’de kan donduran bir kaza meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Neşe Kasımoğlu, süratle gelen bir minibüsün hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gözaltına alınan minibüs şoförü sevk edildiği mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dehşet anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.