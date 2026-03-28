Maltepe’de yaya geçidinde dehşet! Minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul Maltepe’de kan donduran bir kaza meydana geldi. Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Neşe Kasımoğlu, süratle gelen bir minibüsün hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gözaltına alınan minibüs şoförü sevk edildiği mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dehşet anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Altayçeşme Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.Y. (30) idaresindeki 34 M 2335 plakalı minibüs, Kadıköy istikametine seyir halindeyken yaya geçidi üzerinden karşıya geçmeye çalışan Neşe Kasımoğlu'na çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Kasımoğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KAZA ANI KAMERADA
Kazanın ardından minibüs sürücüsü M.Y. gözaltına alınarak Polis merkezine götürüldü. Sürücünün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.