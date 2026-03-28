Kaza yapan sürücünün yakını sinir krizi geçirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı trafik kazasında, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen otomobil sürücüsünün bir yakını gözyaşları içinde sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerine meydana gelen trafik kazasında, K.A. yönetimindeki 38 BB 259 plakalı otomobille N.A. yönetimindeki 38 ADL 900 plakalı cip çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kaza yaralanan K.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan F.A. ile cip sürücüsü N.A.'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan, kaza sonrası olay yerine gelen otomobil sürücüsünün bir yakını kazayı görünce sinir krizi geçirdi. Çalışmaların ardından otomobil ve cip çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.