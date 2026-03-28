Kalpazan seyyar darphaneye çevirdiği kiralık araçta yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde piyasaya yüklü miktarda sahte döviz süren yabancı uyruklu kalpazan, polis ekiplerinin takibi neticesi kiraladığı araçla İstanbul'da yakalandı. Aracın içinden sahte para basımında kullanılan yazıcı ve destelerce sahte döviz çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 15 Mart tarihinde Başiskele ilçesinde 4 bin 350 sahte Euro kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık olayı üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayın aydınlatılması için geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, şüphelinin yabancı uyruklu A.B. olduğunu ve İstanbul'a kaçtığını tespit etti. Yapılan takibin ardından zanlı A.B. 26 Mart Perşembe günü İstanbul'un Avcılar ilçesinde yakalandı.



Şüphelinin yakalandığı kiralık araçta yapılan aramalarda ise ekipler adeta mini bir darphane ile karşılaştı. Araç içerisinde; sahte banknot basımında kullanılan 1 adet yazıcı, sahte olduğu değerlendirilen 6 bin 900 Euro ve bin 200 Dolar olmak üzere toplam 178 adet banknot, suçtan elde edildiği düşünülen 37 bin 745 TL nakit para ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheli A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.