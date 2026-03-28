İç Anadolu kabuğuna sığmıyor: Tuz Gölü fayı bölgeyi genişletiyor

Konya Teknik Üniversitesi öncülüğünde yürütülen uluslararası araştırma, Tuz Gölü fayının yılda 1,3 milimetre dikey hareket ettiğini ortaya koydu. Çalışma, İç Anadolu’nun doğu-batı yönünde genişlediğini gösterirken, aktif fay ve volkan etkileşiminin olası deprem risklerini artırabileceğine dikkat çekiyor.

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Gülin Gençoğlu Korkmaz'ın baş araştırmacı olduğu TÜBİTAK destekli uluslararası çalışma, Tuz Gölü fayına ilişkin önemli bir gerçeği ortaya çıkardı.

TUZ GÖLÜ FAYININ HAREKETİ BİLİMSEL OLARAK KANITLANDI

Araştırmaya göre fay hattı, yılda yaklaşık 1,3 milimetre dikey yönde hareket ediyor. Bu hareket, İç Anadolu Bölgesi'nin doğu-batı yönünde genişlemesine neden oluyor.

"İLK DEFA BU TEKNİKLE KANITLADIK"

Çalışmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise kullanılan yöntem oldu. Doktor Gülin Gençoğlu Korkmaz, bulguların önemini şu sözlerle açıkladı:

"İlk defa 'zircon double dating' tekniğini uygulayarak bu fayın aslında normal bir fay olduğunu ve yılda yaklaşık 1,3 milimetre dikey yönde bir düşme olduğunu kanıtladık. Bu çalışmayla doğu-batı yönlü bir genişlemenin olduğunu söyleyebiliriz"

TARTIŞMALAR SONA ERDİ: FAYIN TİPİ NETLEŞTİ

Tuz Gölü fayıyla ilgili daha önce bilim dünyasında farklı görüşler bulunuyordu. Fayın normal mi yoksa doğrultu atımlı mı olduğu konusunda fikir ayrılıkları vardı.

Korkmaz bu süreci şöyle anlattı:

"Çalışmayla ilgili literatürde bazı uyuşmazlıklar vardı. Bazı görüş ayrılıkları vardı. Normal fay olduğunu, doğrultu atımlı fay olduğunu söyleyen hocalarımızın çalışmaları vardı. Her çalışma hareket hızını farklı saptamıştı. Biz de bu nedenle bu fayı iyi tanımlamak için, geometrisini, hızını iyi belirlemek için bu çalışmayı yaptık."

Bu yeni çalışma ile birlikte fayın normal fay olduğu net şekilde ortaya kondu.

HASANDAĞI DETAYI: RİSK BÜYÜYEBİLİR

Araştırmanın bir diğer kritik boyutu ise bölgenin Hasandağı Volkanı'na komşu olması.

Uzmanlara göre aktif fay ve aktif volkanın bir arada bulunması riskleri artırabilir. Korkmaz bu duruma dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hasandağı aktif bir volkan ve biz yaptığımız çalışmalarla, dünyadaki çalışmaları takip ediyoruz ve görüyoruz ki bir yerde aktif bir volkan ve aktif bir fay varsa bunlar birbirini tetikleyebilir, etkileyebilir. Daha büyük depremler, daha büyük tehlikeler olabilir. Birbirinin hızını, basıncını arttırabilir, üzerine binen stresi arttırabilir."

YENİ YÖNTEM DİĞER FAYLARDA DA KULLANILACAK

Araştırmada kullanılan zirkon çift yaşlandırma (zircon double dating) yöntemi, bilim dünyasında yeni ve yüksek hassasiyetli bir teknik olarak öne çıkıyor.

Korkmaz, yöntemin gelecekteki kullanım alanlarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hem uranyum kurşun hem uranyum toryum helyum yaşlandırmalarıyla bunların kristalizasyon ve püskürme yaşlarının aynı anda belirlenmesi ile yapılan son derece teknolojik, son derece yeni çıkan ve çok fazla kullanılan başarılı bir tekniği ilk defa fay yüzeylerine fay geometrisini belirlemek için kullandık."

KUZEY ANADOLU VE DOĞU ANADOLU FAYLARI İÇİN YENİ DÖNEM

Yeni yöntemin sadece Tuz Gölü ile sınırlı kalmayacağı vurgulanıyor. Türkiye'nin en aktif fay hatlarında da uygulanabileceği belirtiliyor.

Korkmaz, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aktif bölgeler olan Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı ve dünyadaki diğer aktif fay zonlarında bu çalışma yapılabilir. Bu yöntem, birbirini kontrol eden bir tarihleme yöntemidir. Kesinliği, doğruluğu hassas, yüksek teknolojik bir yöntemdir. Bununla yapılmış bir çalışma olduğu için önemlidir."

SSS (Sıkça Sorulan Sorular)

Tuz Gölü fayı ne kadar hareket ediyor?

Yılda yaklaşık 1,3 milimetre dikey hareket ediyor.

Bu hareket ne anlama geliyor?

İç Anadolu Bölgesi'nin doğu-batı yönünde genişlediğini gösteriyor.

Fayın türü nedir?

Yeni çalışmaya göre Tuz Gölü fayı bir normal faydır.

Risk var mı?

Evet. Aktif fay ile Hasandağı gibi aktif volkanın birlikte bulunması, daha büyük depremler açısından risk oluşturabilir.

Yeni yöntem neden önemli?

Zirkon çift yaşlandırma yöntemi yüksek doğruluk sunuyor ve Türkiye'deki diğer aktif faylarda da kullanılabilecek.

ÖNE ÇIKAN ANAHTAR VERİLER

📍 Fay: Tuz Gölü Fayı

📏 Hareket: Yılda 1,3 mm (dikey)

🔬 Yöntem: Zircon double dating

🌍 Etki: İç Anadolu doğu-batı genişlemesi

⚠️ Risk: Aktif fay + aktif volkan etkileşimi

🔭 Gelecek: Kuzey ve Doğu Anadolu faylarında uygulanabilir