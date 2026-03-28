Çorum'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Günhan Mahallesi Mezbahane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan Arslan K. idaresindeki 19 AGG 840 plakalı otomobil, Ahmet Y. yönetimindeki 19 AER 593 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Kazada, 19 AGG 840 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Bayram K., yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başalattı.