Ataşehir'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi, 3 yaralı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Ataşehir Çamlıca bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen ilk kazanın ardından, sürücülerden bazıları yardım etmek amacıyla yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen diğer araçların da duramaması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

7 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI



Toplam 7 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hasar gören araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.