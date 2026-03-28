Adana'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restoranda oturan Emrah Çınar ile sonradan gelen G.F. arasında selamlaşmanın ardından henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar yanlarındaki tabancalarla birbirine ateş açtı. Başından vurulan Emrah Çınar olay yerinde hayatını kaybederken, G.F. ise vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı G.F., ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Çınar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.