Sivrihisar Yurdu bahçesinde fidanlar toprakla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sivrihisar Yurdu'nda, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Yurdun bahçesinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve yurt personeli bir araya gelerek çok sayıda fidanı toprakla buluşturdu. "Doğaya nefes, geleceğe umut olmak" mottosuyla hareket eden gençler, diktikleri fidanlara ilk can sularını da kendi elleriyle verdi. Daha yeşil bir gelecek hedefiyle gerçekleştirilen çalışma, yurt sakinleri tarafından büyük ilgi gördü. Yetkililer, çevre bilincini artırmak amacıyla bu tür doğa dostu faaliyetlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.