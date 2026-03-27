Sakarya’da DEAŞ’a eşzamanlı operasyon: 1 tutuklama

Sakarya’da DEAŞ’a yönelik operasyonda Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Adreslerinde çok sayıda dijital materyale el konulan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 4’ü sınır dışı edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösterdiklerine dair haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 4 şüpheli ise deport edildi.