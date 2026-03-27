Kağıthane'de park halindeki midibüs alevlere teslim oldu

Yangın, 04.45 sıralarında Nurtepe Mahallesi Osman Paşa Caddesi'nde park halindeki 34 BN 4586 plakalı midibüste henüz bilinmeyen sebeple çıktı. Edinilen bilgiye göre midibüsten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken alevler, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Alevlere tamamen teslim olan midibüs kullanılamaz hale geldi. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

