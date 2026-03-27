İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cadde üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önüne gelen otomobilden ateş açıldı. Saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi öldü, 1’i ağır 3 kişi de yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan eğlence mekanının önüne otomobille gelen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silah sesleri üzerine mekanda bulunanlar panik ve korku yaşadı.

SALDIRGANLAR KAÇTI Saldırıda C.Ö. ve V.B. ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi kurşunların isabet etmesiyle vuruldu. Saldırganlar kaçarken, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 3 YARALI Sağlık personellerinin yaptığı kontrolde C.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan V.B. ve 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan V.B., kurtarılamadı. Yaralılardan birinin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. C.Ö'nün cenazesi de otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.