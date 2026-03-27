Iğdır'da yağmur etkili oluyor

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Iğdır genelinde yağmur etkili olmaya başladı. Gün içinde aralıklarla devam eden yağış, zaman zaman şiddetini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar, şemsiyelerle sokağa çıkarak korunmaya çalıştı. Özellikle kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük yaşarken, yayalar da su birikintilerinden etkilenmemek için dikkatli hareket etti.



Yetkililer, yağışların kısa süreli olarak etkisini artırabileceğini belirterek vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağmurun şehir genelinde bir süre daha aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.