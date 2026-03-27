Edirne'de kavşakta çarpışma: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 19:44 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Edirne Bahriye Üçok Caddesi kavşağında kamyonla motosikletin çarpışması sonucu sürücü Y.E. ve arkasındaki Y.A. yaralandı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.