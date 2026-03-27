Diyarbakır'da aşırı yağışlar sonrası suyun geri çekilmesiyle balıklar telef oldu
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
Diyarbakır'da Devegeçidi Köprüsü bölgesinde yer alan derede, yağışlar sebebiyle çok sayıda telef olmuş balık kıyaya vurdu.
Diyarbakır'da uzun süre aralıklarla etkili olan yağışlar, su kaynaklarında su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Devegeçidi Köprüsü mevkisindeki derede su seviyesi yükseldi.
NORMAL SEVİYEDE FARK EDİLDİ
Buradaki su seviyesi normal seviyesine gelince kıyada çok sayıda telef olmuş balık görüldü.
ANİ YÜKSELME VE DÜŞÜŞ ETKİLİ
Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Tarık Çiçek, balık teleflerinin ani yükselen ve daha sonra su seviyesinin düşmesine bağlı olduğunu değerlendirdi.