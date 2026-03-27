Depremde hasar gören araçlarda büyük oyun: 29 kişi için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, depremde zarar gören araçların şasi numaraları değiştirilerek yeniden satışa sunulduğu ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polis ekipleri 10 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören araçları piyasa değerinin altında alıp, şase numaralarını değiştirerek piyasaya süren şüpheliler belirlendi.

Şüphelilerin, bu araçlara yurt dışından ülkeye sokulan ya da yakalamalı araçların şasi numaralarını işleyip, sattıkları tespit edildi. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, Konya, Adana, İzmir, Rize, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Kırıkkale'de 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

'Kaçakçılık kanununa muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.