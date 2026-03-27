Bursa'daki üç camiye çirkin saldırı: Sopayla kırıp yerinden söktü

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 16:14 Son Güncelleme: 27 Mart 2026 16:39 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen ve cezaevinden izinli çıktığı belirtilen 40 yaşındaki Bekir A., art arda girdiği üç camide ses sistemlerine zarar verdi. Şüphelinin, camilerdeki hoparlör ve ses düzeneklerini sopayla kırıp yerinden söktüğü anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.