Bursa'daki üç camiye çirkin saldırı: Sopayla kırıp yerinden söktü
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen ve cezaevinden izinli çıktığı belirtilen 40 yaşındaki Bekir A., art arda girdiği üç camide ses sistemlerine zarar verdi. Şüphelinin, camilerdeki hoparlör ve ses düzeneklerini sopayla kırıp yerinden söktüğü anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Bekir A., Güzelyalı Mahallesi'ndeki Çayırbaşı Camisi'ne elindeki sopayla girerek ses sistemlerine zarar verdi. Daha sonra Duran Camisi'ne giderek burada da mikrofonları söküp, kabloları koparan şüpheli, ardından Güzelyalı Yeni Camisi'ndeki mihrap, kürsü, minber ve müezzinlikte bulunan mikrofonları yerinden söküp, kırdı.
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Şüphelinin camilere zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansırken; yakalanan Bekir A.'nın Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden bayram izni için çıktığı ve Bursa'ya geldiği öğrenildi.
HALK OTOBÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESTİ
Öte yandan şüphelinin sabah saatlerinde de Güzelyalı Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki bir halk otobüsünün önüne geçtiği, şoförün çarpmamak için ani fren yaptığı anlar da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.