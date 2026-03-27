Artvin'de çığ faciası: Kayıp kişi için çalışmalar 86 gündür sürüyor

Artvin'de 31 Aralık'ta yaşanan çığ felaketinde kaybolan Bülent Bülent Gezer'e olayın üzerinden geçen 86 güne rağmen henüz ulaşılamadı.

Ardanuç ilçesi Zekeriya köyünde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp Bülent Gezer'e olayın üzerinden geçen 86 güne rağmen henüz ulaşılamadı.



Olayın ardından bölgede yürütülen çalışmalar, mevcut çığ riski nedeniyle kontrollü şekilde teknik inceleme ve gözlem odaklı olarak sürdürülüyor. Arama faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülüp yürütülemeyeceği yönünde yapılan teknik incelemelerde çığ riskinin devam ettiği tespit edilirken, Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince dron destekli gözlemsel taramalar ve rasat ölçümleriyle alan sürekli izleniyor.



Yetkililer, güvenli şartların oluşması halinde sahada yürütülecek çalışmaların yeniden planlanacağını belirtirken, kayıp Gezer'e ulaşılması için sürecin titizlikle takip edildiği ifade edildi.