Ardahan'da silahlı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Çakıldere köyünde çıkan silahlı kavgada iki kardeş hayatını kaybetti. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, dün gece (26 Mart 2026) saat 03.30 sıralarında Ardahan'ın Göle ilçesi Çakıldere köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki taraf arasında tartışma çıktı. İddiaya göre F.K. isimli şahıs, iki kardeş olan E.H. ve Y.H.'yi silahla vurdu. Saldırıda her iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Soruşturma kapsamında F.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Olayın kesin nedeni ve detayları henüz netleşmedi; savcılık soruşturması devam ediyor.