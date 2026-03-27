Antalya’da cezaevi servisi şarampole yuvarlandı: 16 memur yaralandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen kazada, cezaevi personelini taşıyan servis midibüsü sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 16 infaz koruma memuru yaralandı.

Kaza, Akdeniz Bulvarı üzerinde saat 20.30 sıralarında gerçekleşti. Vardiya değişimi sonrası mesaiyi tamamlayan memurları taşıyan 07 C 4119 plakalı midibüs, önüne çıkan bir aracın etkisiyle şarampole yuvarlandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti.

Yaralı 16 infaz koruma memuru ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, ciddi bir yaralanmanın bulunmadığını belirterek, adli soruşturmanın başlatıldığını ve memurların durumunun takip edildiğini ifade etti.