Sürücü fren yerine gaza bastı: 4 araca çarpıp iş yerine girdi

Mardin’in Artuklu ilçesinde sürücüsünün park etmek isterken fren yerine gaza bastığı hafif ticari araç, park halindeki otomobil ve 3 motosiklete çarptı. Kaza anı, kameraya yansıdı.

Kaza, dün öğleden sonra Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi Işık Caddesi'nde meydana geldi. 06 DDB 962 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, geri manevra yaparak park etmek istediği sırada fren yerine gaza bastı.

İŞ YERİNİN MERDİVENİNE ÇARPTI

Hafif ticari araç, önce park halindeki otomobil ile 3 motosiklete ardından da bir iş yerinin merdivenlerine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve iş yerinde hasar oluştu.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayrıca, araçtan inen sürücünün çevredekiler tarafından sakinleştirildiği anlar da yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.